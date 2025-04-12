💰 Средний размер вклада в первом квартале 2025 вырос на 18,5%: суммы

По итогам первого квартала 2025 года средний размер вклада составил 413 686 рублей. Относительно первого квартала 2024 показатель вырос на 18,5%.

Средний размер вклада среди жителей Москвы рос более сдержанными темпами — он увеличился на 10,4%, до 564 209 рублей. В среднем по регионам России вклады росли с разной скоростью. Диапазон роста 2,4–30,6%.

Максимальный темп роста зафиксирован среди жителей Калининградской области — средний размер депозита там вырос на 30,6%, до 427 961 рубля по итогам первого квартала. Минимальный темп роста — 2,4% — в Саратовской области, жители которой в среднем хранят по 380 835 рублей.

Об этом говорят расчеты маркетплейса Финуслуги, их результаты есть у «Клерка».

Среди регионов с наиболее высокой динамикой роста среднего размера депозита также Пермский край (рост на 21,6%, до 342 358 рублей), Челябинская область (рост на 21,5%, до 362 780 рублей) и Волгоградская область (рост на 21,2%, до 379 969 рублей). Чувашия и Ростовская область показали рост на 20,99% (до 347 709 и 419 164 рублей соответственно).

Среднее значение одного вклада рассчитывалось за январь-март 2025 года. Анализ проводился по регионам, где число вкладчиков более 1 тыс. человек. Среднее значение по РФ рассчитано без исключений.