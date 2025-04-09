🔥 Банк России ограничит снятие наличных через банкоматы — до 100 тыс. в месяц

Теперь лица, попавшие под действие новых правил, смогут снимать не более 100 000 рублей в месяц. Для отдельных клиентов будет действовать ещё более жёсткий лимит — не более 50 000 рублей в сутки.
В случае превышения установленных ограничений банки получат право блокировать операции по снятию денежных средств — согласно новой части 16 статьи 30 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1.
Ограничения распространяются на владельцев карт, сведения о которых содержатся в базе данных Банка России «О случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиента». То есть, если вы когда-то засветились в истории с мошенничеством, подозрительной активностью или просто забыли, кому давали свой паспорт — добро пожаловать в клуб лимитированных.
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