🔥 Банк России ограничит снятие наличных через банкоматы — до 100 тыс. в месяц

Согласно обновлениям законодательства, начиная с 1 сентября 2025 года для определённой категории клиентов банков будут установлены специальные лимиты на снятие наличных денежных средств через банкоматы.

Теперь лица, попавшие под действие новых правил, смогут снимать не более 100 000 рублей в месяц. Для отдельных клиентов будет действовать ещё более жёсткий лимит — не более 50 000 рублей в сутки.

В случае превышения установленных ограничений банки получат право блокировать операции по снятию денежных средств — согласно новой части 16 статьи 30 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1.

Ограничения распространяются на владельцев карт, сведения о которых содержатся в базе данных Банка России «О случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиента». То есть, если вы когда-то засветились в истории с мошенничеством, подозрительной активностью или просто забыли, кому давали свой паспорт — добро пожаловать в клуб лимитированных.