Глава ФНС: любое нарушение повлечет возмещение денег в бюджет

67% налоговых доначислений ФНС сделала при взаимодействии с МВД. Чтобы не доводить до выездных проверок, налогоплательщики выбирают добровольно уточнить свои обязательства.

Сейчас ФНС проводит половину выездных проверок вместе с МВД. Глава налоговой Даниил Егоров заявил, что служба без правоохранителей не справится, даже несмотря на технологии, которые есть у инспекторов.

«Любое нарушение должно влечь возмещение денежных средств в бюджет. Это основное целеполагание, которое есть и в наших внутренних показателях, и в определении того, что мы считаем принципиально важным, когда говорим о работе с налогами в стране», — сказал Даниил Егоров.

Также он добавил, что уже несколько лет подряд число выездных проверок снижается. Налогоплательщики стали чаще добровольно уточнять свои обязательства, поэтому акценты ФНС сместились с выездных проверок на администрирование налогов.

В 2024 году 56% всех поступлений от контрольно-аналитической работы состоялись без открытия ВНП, а 67% налоговых доначислений были сделаны в результате взаимодействия с МВД.

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