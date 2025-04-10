Для льготы по НДС на медизделие с регудостоверением оно обязательно должно входить в перечень

Одного регистрационного удостоверения на медицинское изделие мало, чтобы продавать его по ставке НДС 10% или без НДС.

Ставка НДС 10% применяется для тех медицинских товаров, которые входят в перечень, утвержденный постановлением Правительства от 15.09.2008 № 688.

Перечень медтоваров, освобожденных от НДС, утвержден постановлением Правительства от 30.09.2015 № 1042.

В них приведены коды медицинских товаров по ОКПД2 и ТН ВЭД ЕАЭС.

В Минфин поступило предложение сделать льготу по НДС на медизделия только при наличии регистрационного удостоверения без их включения в перечни.

Но Минфин в письме от 30.01.2025 № 03-07-07/8003 ответил отказом. В этом случае льгота расширится, что повлечет выпадающие доходы бюджета. Поэтому предложение не поддерживается.

А если есть какие-то проблемы с перечнями, то нужно обращаться к их разработчикам:

по перечню на НДС 10% (постановление № 688) – в Минпромторг;

по перечню без НДС (по постановлению № 1042) – в Минздрав.

Ранее мы рассказывали, что возникла проблема с кодами ОКПД на медицинские протезы. Недавно на них поменяли код ОКПД, а код в перечне для льготы по НДС не поменяли. Из-за этого импортеры протезов не понимают, можно им продавать без НДС или надо накручивать 20%.