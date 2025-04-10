⚡️ Итоги дня: бюджет потеряет 12 млрд рублей из-за нелегальных конфет, миллиардеры за сутки стали богаче на 304 млрд долларов, ученые создали жвачку для борьбы с вирусами

Самые богатые люди мира разбогатели за сутки на 304 млрд долларов. Это стало возможным из-за самого большого однодневного роста акций. Резкий прирост капитала наблюдался на фоне подъема фондовых рынков после того, как президент США Дональд Трамп пообещал приостановить введение пошлин.

Объем нелегального оборота кондитерской и шоколадной продукции в России достиг 1,49 млрд упаковок, что приведет к недополучению бюджетом 12,07 млрд рублей налогов в 2025 году. Эксперты ВШЭ предлагают усилить контроль за рынком, чтобы сократить объемы неучтенной продукции, которая может представлять угрозу качеству.

Производство пищевого спирта в России в I квартале 2025 года сократилось на 12% в годовом выражении — до 12,94 млн дал, а отгрузки упали на 25% — до 8,39 млн дал. Основная причина — резкое повышение акцизов и минимальных розничных цен на крепкий алкоголь с начала года.

82% россиян отправятся в турпоездки на майские праздники парами, 12% — в одиночку, 6% — с детьми. Самый востребованный уровень размещения — отели категории «четыре звезды» (41%). «Пятерки» предпочли 29% туристов, еще 18% выбрали «тройки», остальные — более экономичные варианты.

В России на 24% уменьшилось количество новых стройпроектов. В 2025 году застройщики сдадут больше 100 млн кв. м жилья, но через два-три года объем ввода в эксплуатацию новых домов резко упадет.

На ЦКАД официально запустили беспилотное грузовое движение. Беспилотные грузовики способны двигаться со средней скоростью на 11% быстрее, чем обычные грузовики с водителями, достигая 90 км/ч, что существенно ускоряет доставку грузов.

Банки Ozon, «Яндекс» и Wildberries выпустили в 2024 году 57 млн электронных кошельков и карт. Это в 2,3 раза больше, чем в 2023 году.

Apple снова получила статус самой дорогой компании мира. Рыночная капитализация корпорации вернулась к уровню $2,99 трлн.

В социальную сеть «Одноклассники» добавили приложения, в которых можно вести дневник питания и отслеживать прием лекарств.