Инструкция: как считать туристический налог при почасовом размещении гостей

Налоговики на примерах показали, как считать турналог, если в гостинице есть почасовое размещение, а также дополнительная плата за поздний выезд или за раннее заселение.

Отели и гостиницы могут устанавливать не только посуточную, но и почасовую оплату проживания. Если гость заселился на несколько часов, то это все равно будет считаться оказанием услуги по временному проживанию. А значит, нужно рассчитать и уплатить туристический налог.

В НК нет специальных разъяснений об этом, поэтому ФНС выпустила письмо от 08.04.2025 № СД-4-3/3704@, в котором привела пример расчета туристического налога при почасовом заселении гостей.

Если клиент оплатил проживание в гостинице с 14:00 до 21:00 (7 часов), итоговая стоимость проживания составила 3 500, то сумма туристического налога будет 34,6 рублей. Считают это следующим образом: 3 500 х 1/101 = 34,6. Поскольку минимальный налог составляет 100 рублей, то гостиница должна уплатить 100 рублей.

Помимо почасовой оплаты в гостиницах может быть такая дополнительная услуга как поздний выезд. Если гости заселился в отель 20 марта в 14:00, а выехал 21 марта в 17:00, то в чеке будет стоимость суточного проживания (например, 12 тыс. рублей) и дополнительная плата за задержку выезда (1,5 тыс.). В таком случае налог стоит считать следующим образом:

общая стоимость услуг — 12 000 + 1 500 = 13 500;

сумма туристического налога — 13 500 х 1/101 = 133,66.

Отель должен уплатить 133,66 рублей, поскольку сумма турналога по ставке 1% больше, чем минимальный налог.

Кстати, туристический бизнес хочет пересмотреть размер турналога.