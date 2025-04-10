👓 Налоговая служба привела большую формулу расчета сальдо ЕНС для начисления пеней

Непосредственно сальдо ЕНС, на которое начисляется пеня, рассчитывается так:
Сальдо для расчета пени
=
Переплата
-
Недоимка
+
Поступления на ЕНП
-
Возвраты с ЕНП
+
Уменьшения по налогам, сборам, страховым взносам
-
Начисления по налогам, сборам, страховым взносам
+
Зачеты на ЕНП из пеней, штрафов, процентов, госпошлины и налогов, сборов, положительное сальдо по которым не включается в ЕНС (НПД, ОЖМ, ВБР, налог на сверхприбыль, утильсбор, с 01.01.2025 взносы на дополнительное соцобеспечение летных экипажей/угольной промышленности)
-
Зачеты с ЕНП в пени, штрафы, проценты, госпошлину и налоги, сборы, положительное сальдо по которым не включается в ЕНС (НПД, ОЖМ, ВБР, налог на сверхприбыль, утильсбор, с 01.01.2025 взносы на доп. соцобеспечение летных экипажей/угольной промышленности).
Примечание: ОЖМ и ВБР — это сборы за пользование объектами животного мира и водных биоресурсов.
Эту формулу ФНС привела в своем сервисе ответов на частые вопросы.
Особо отмечено, что сальдо для расчета пеней по отчислениям, которые не входят в ЕНП (НПД, ОЖМ, ВБР, налог на сверхприбыль, с 01.01.2025 взносы на доп. соцобеспечение летных экипажей/угольной промышленности) формируется по аналогичной формуле на основании операций, отраженных на лицевом счете налогоплательщика.
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