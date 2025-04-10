👓 Налоговая служба привела большую формулу расчета сальдо ЕНС для начисления пеней

Непосредственно сальдо ЕНС, на которое начисляется пеня, рассчитывается так:

Сальдо для расчета пени

=

Переплата

-

Недоимка

+

Поступления на ЕНП

-

Возвраты с ЕНП

+

Уменьшения по налогам, сборам, страховым взносам

-

Начисления по налогам, сборам, страховым взносам

+

Зачеты на ЕНП из пеней, штрафов, процентов, госпошлины и налогов, сборов, положительное сальдо по которым не включается в ЕНС (НПД, ОЖМ, ВБР, налог на сверхприбыль, утильсбор, с 01.01.2025 взносы на дополнительное соцобеспечение летных экипажей/угольной промышленности)

-

Зачеты с ЕНП в пени, штрафы, проценты, госпошлину и налоги, сборы, положительное сальдо по которым не включается в ЕНС (НПД, ОЖМ, ВБР, налог на сверхприбыль, утильсбор, с 01.01.2025 взносы на доп. соцобеспечение летных экипажей/угольной промышленности).