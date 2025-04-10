Малые технологические компании из Липецкой области получили налоговые льготы

Компании, которые работают в сфере производства антенн, средств связи и навигации, а также беспилотных систем, будут платить налог на прибыль по ставке 10%. Льгота действует для предприятий из Липецкой области.

Депутаты Липецкого областного совета утвердили пониженную ставку по налогу на прибыль для малых технологические предприятий. Ставка в размере 10% будет действовать задним числом, с 1 января 2025 года.

На особые условия могут рассчитывать компании, которые ведут деятельность, связанную с производством антенн, радиоэлектронных средств связи, радиолокационной, радионавигационной аппаратуры и радиоаппаратуры дистанционного управления, а также беспилотных авиационных систем и их ремонта. Об этом сказано на сайте областного совета депутатов.

Льготу можно применять в течение шести налоговых периодов. Без нее ставка для малых технологических компаний составляла 17%.