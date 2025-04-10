ЦБ: наличный денежный оборот в 2024 году превысил 130 трлн рублей

Оборот наличных за год вырос на 5,1%, самый большой операций был по банковским счетам физлиц.

По сравнению с 2023 годом, в 2024 году наличный денежный оборот вырос на 5,1% — до 130,1 трлн рублей. В кассы и банкоматы поступило 63,6 трлн, а выдали на руки — 66,5 трлн рублей.

Самый большой объем операций с наличными прошел по банковским счетам физлиц. Поступления увеличились на 2,3% — до 9,8 трлн рублей, а выдач стало на 8,2% больше — 12,7 трлн. Об этом сказано на сайте Центробанка.

До 5,1 трлн рублей вырос приток наличных на вклады, что на 6,2% больше, чем в 2023 году. Выдачи с депозитов также увеличились на 2,2% — до 8,2 трлн. Торговля принесла 6,2 трлн.

В лидерах по наличному обороту Москва (28,2 трлн рублей), Московская область (9,1 трлн), Санкт-Петербург (8,1 трлн), Краснодарский край (6,2 трлн).