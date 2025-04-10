Озон Банк рекламировал не свой финансовый продукт

ФАС с подачи ЦБ признала видеорекламу Озон Банка ненадлежащей как содержащую недостоверные сведения о финансовом продукте.

В Федеральную антимонопольную службу поступила жалоба Банка России на рекламу Озон Банка на видеохостинге. Она содержала «привлекательную для потребителей информацию о возможности покупки товаров в рассрочку в приложении кредитной организации».

Но ФАС установила, что Озон Банк не имел в своей линейке такого финансового продукта. В поясняющей сноске в течение короткого времени трудным для восприятия способом было указано, что услуга предоставляется другой компанией — Озон Кредит.

По мнению ведомства, это вводило потребителей в заблуждение. Реклама признана ненадлежащей, банку выдано предписание о прекращении нарушения и грозит штраф.

ФАС пояснила, что подобные рекламные тексты должны позволять потребителю отличить финансовый продукт банка от оказываемых иными лицами финансовых услуг. Это гарантия соблюдения права потребителей на информацию.