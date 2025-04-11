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Инвестиции

Клиенты Ситибанка начали получать выплаты по замороженным активам

Впервые удалось коллективно разблокировать денежные средства на прямом счете российского брокера, причем без лицензии Euroclear.

Ситибанк разблокировал часть замороженных активов российских инвесторов. Причем это удалось сделать без лицензии депозитария Euroclear.

Клиентам брокера стали выплачивать доход по купонам, дивидендам и суммы погашения по облигациям, которые были заблокированы. Уже как минимум десять инвесторов получили свои деньги. Об этом пишет РБК со ссылкой на инвестиционную компанию WealthIQ.

«Сейчас выплаты идут партиями — кто-то уже получил все денежные средства, кто-то часть, кто-то пока ожидает», — сказали в WealthIQ.

Юристы полагают, что неожиданная разблокировка активов связана с тем, что Citigroup прекращает работать в России. Сам Ситибанк отказался комментировать ситуацию.

Руководитель направления разблокировки активов BGP Litigation Ирина Ротачкова объяснила, что российский Ситибанк не под санкциями ЕС и других государств, у него есть прямой счет в Euroclear, а значит в цепочке между инвестором и депозитарием нет подсанкционных лиц.

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