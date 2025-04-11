Предприниматели хотят брать деньги с покупателей за возврат товаров на маркетплейсах

Сейчас маркетплейсы переложили на селлеров обязанность оплачивать обратную доставку товаров на склад. Продавцы же хотят, чтобы эти расходы несли покупатели, которые не хотят забирать товар надлежащего качества.

Представители МСП предложили обязать клиентов маркетплейсов компенсировать расходы за возврат товаров надлежащего качества.

Пока что логистические расходы по перемещению качественного товара несут сами продавцы, даже несмотря на то, что закон о защите прав потребителя не предусматривает оплату доставки от покупателя. Селлеры на заседании экспертного совета по развитию цифровой экономики при комитете Госдумы по экономической политике попросили возместить им такие расходы. Об этом пишет Forbes.

Также предприниматели озвучили другие предложения по улучшению сферы e-commerce. Например, нужно ввести механизм контроля движения товаров — чтобы продавцы точно понимали, где находится заказ. Кроме того, стоит продумать способы борьбы с потребительским экстремизмом — когда клиент злоупотребляет своими правами для получения выгоды.

Обязанность оплачивать обратную доставку качественных товаров может заставить покупателей делать заказы более обдуманно. Так считает исполнительный директор «Опоры России» Андрей Шубин. Он также добавил, что новый подход может негативно сказаться на количестве заказов. Особенно это заметно будет в категориях одежды и обуви, где чаще всего возвраты делают из-за того, что вещь не подошла по размеру, оказалась не того цвета или фасона.

Руководитель направления контроля качества Ozon Иван Емельянов рассказал, что сейчас у маркетплейса есть возможность отслеживать поведение покупателей, которые злоупотребляют своими правами. Площадка может отменить его заказ, не одобрить возврат или даже заблокировать профиль недобросовестного клиента.