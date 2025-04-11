Если в 1 квартале 2025 операций нет, но за 2024 год лимит 60 млн превышен, отчетность будет

Некоторые ИП на УСН за 2024 год превысили лимит в 60 млн рублей и должны начать работать с НДС, но в первом квартале 2025 года деятельность не вели, никаких операций не было.

ФНС спросили в ее телеграм-чате, нужно ли сдавать нулевую декларацию по НДС или можно не сдавать в этом случае.

Налоговики указали, что представить декларацию по НДС придется.

Но есть второй вариант: если в 1 квартале 2025 не было движения денег на счетах в банках и кассе и не было объектов налогообложения по налогам, то можно представить в ИФНС единую (упрощенную) налоговую декларацию (УЕД).

Ранее мы сообщали, что ФНС уточнила, с какого периода сдавать единую упрощенную декларацию по новой форме.