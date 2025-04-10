ФНС уточнила, с какого периода сдавать единую упрощенную декларацию по новой форме

Действующая форма ЕУД утверждена в 2007 году и очень устарела.

7 апреля ФНС разместила на портале проектов нормативных актов проект приказа с новой формой, порядком заполнения и электронным форматом единой (упрощенной) налоговой декларации.

ФНС уточнила, что этот приказ будет применяться с налоговых (отчетных) периодов 2026 года. То есть за 2025 год ЕУД придется представлять по действующей форме — из приказа Минфина от 10.07.2007 № 62н.

В новом бланке ЕУД: не нужно вручную заполнять названия налогов;

будет меньше реквизитов для заполнения — в т. ч. убрали коды налоговых (отчетных) периодов по налогу на прибыль, ЕСХН, УСН.

Единая упрощенная декларация заменяет нулевые отчеты по этим налогам, а также НДС.

С 1 января 2025 отменена ежеквартальная подача ЕУД. Отныне — только за первый налоговый (отчетный) период, в котором не было движения денег на счетах в банках (кассе) и объектов налогообложения по указанным налогам.

Ранее мы сообщали, что меняют форму единой упрощенной декларации.

Особенности камеральной проверки ЕУД с 2025 года мы приводили здесь.