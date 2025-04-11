На декретницу надо сдать ЕФС-1

За сотрудницу, которая отправляется в отпуске по беременности и родам, надо сдать подраздел 1.2 ЕФС-1 с типом «Назначение выплат по ОСС».

Это установлено п. 55 порядка заполнения ЕФС-1 (приказ СФР от 17.11.2023 № 2281).

Разъяснение дает эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».

Срок сдачи этого отчета официально нигде не прописан. Но по разъяснениям СФР срок сдачи – 3 рабочих дня.

Аналогичный отчет надо сдавать при выходе сотрудницы в отпуск по уходу за ребенком.

Пример Отпуск по БиР начался 26.03.2025. В подразделе 1.2 ЕФС-1 будет так: 01.01.2025 - 25.03.2025

26.03.2025 - 26.03.2025 ДЕКРЕТ Отпуск по уходу за ребенком начался 13.08.2025. В подразделе 1.2 ЕФС-1 будет так: 01.01.2025 - 25.03.2025

26.03.2025 - 12.08.2025 ДЕКРЕТ

13.08.2025 - 13.08.2025 ДЕТИ.

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