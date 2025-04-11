Минэкономразвития создаст рейтинг регионов по развитию внутреннего туризма

Инвестиции в сферу туризма в 2024 году превысили 1 трлн рублей.

В июне 2025 года на форуме «Путешествуй!» Минэкономразвития представит рейтинг регионов РФ по развитию внутреннего туризма. Он покажет, какие субъекты РФ в лидерах, а кому «предстоит еще подтянуться».

«Прошу Минэкономразвития обсудить методику формирования такого рейтинга с регионами, проинформировать их, чтобы наши коллеги на местах знали. Здесь также рассчитываю на организационную поддержку профильной комиссии Госсовета по туризму», — сказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко на заседании правкомиссии по развитию туризма.

По итогам 2024 года объем инвестиций в туристическую отрасль превысил 1 трлн рублей, что на треть больше по сравнению с показателем 2023 года. Предприниматели построили больше 14 тыс. новых гостиничных номеров. Сейчас 937 тыс. классифицированных комнат для проживания туристов.

По программе модульных гостиниц ввели в эксплуатацию около 13 тыс. номеров. После нового отбора в 2025-2027 годах появится еще 10 тыс. номеров.