Узнать, как компания платит налог на прибыль, не получится

Некоторые организации платят налог на прибыль из фактической прибыли, а некоторые из расчетной.

ФНС спросили, как узнать, что организация платит налог на прибыль из фактической прибыли, а не из расчетной. Где можно посмотреть эту информацию.

Служба ответила, что информация о таких налогоплательщиках не публикуется.

Организации, которые уплачивают авансовые платежи исходя из фактической прибыли, представляют декларацию по налогу ежемесячно не позднее 28 числа месяца, следующего за отчетным (п. 3 ст. 289 НК).

Прежде чем начать уплачивать авансовые платежи исходя из фактической прибыли, налогоплательщик должен был направить уведомление в налоговый орган (ст. 286 НК).

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