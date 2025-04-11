Минфин России приостановил действие налогового соглашения между Россией и Великобританией

Минфин РФ подтвердил, что с апреля 2025 года перестаёт действовать соглашение об избежании двойного налогообложения между Россией и Великобританией. Такое решение британская сторона официально зафиксировала в ноте от 28 марта.

Минфин России сообщил о полном приостановлении действия налогового соглашения между Россией и Великобританией

04 февраля 2025 года на сайте британского правительства появилась новость о том, что Великобритания приостановила действие налогового соглашения с Россией.

Сейчас Минфин России информирует, что Великобритания нотой от 28 марта 2025 года № 0019/2025 официально уведомила Россию о полном приостановлении действия налогового соглашения между странами.

Полностью налоговое соглашение между странами называется конвенция между Правительством РФ и Правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии от 15 февраля 1994 года "Об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и прирост стоимости имущества".

В соответствии с нотой британской стороны налоговое соглашение приостанавливает свое действие в отношении Великобритании:

— С 01 апреля 2025 года применительно к налогу с корпораций (Corporation Tax).

— С 06 апреля 2025 года применительно к подоходному налогу (Income Tax).

— С 06 апреля 2025 года применительно к налогу на доходы от прироста стоимости имущества (Capital Gains Tax).