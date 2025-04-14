Какой стандартный вычет по НДФЛ положен мобилизованным

Граждане, призванные на военную службу по мобилизации, имеют статус военнослужащих, проходящих военную службу по контракту. Для них может быть два вида стандартного вычета по НДФЛ.

Разъяснение дает Минфин в письме от 10.01.2025 № 03-04-05/547.

Вычет в размере 3 000 рублей распространяется на инвалидов из числа военнослужащих, ставших инвалидами I, II и III групп вследствие:

ранения, контузии или увечья, полученных при защите СССР, РФ или при исполнении иных обязанностей военной службы;

заболевания, связанного с пребыванием на фронте.

Вычет в размере 500 рублей распространяется на граждан, уволенных с военной службы или призывавшихся на военные сборы, выполнявших интернациональный долг в Афганистане и других странах, в которых велись боевые действия, а также граждан, принимавших участие в боевых действиях на территории РФ.

Таким образом, размер стандартного вычета зависит от статуса физлица, который должен быть документально подтвержден, делает вывод Минфин.

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