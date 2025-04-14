ЦОК КПП Аналитик1С 14.04 Мобильный
Обзоры для бухгалтера

Новая ЕУД, турналог в кассовом чеке, отчеты в ЦЗН: экспертные разборы за неделю

Смотрите дайджест разборов, который подготовили наши эксперты за неделю.

  1. Бухгалтерский учет расчетов по заработной плате: проводки

  2. Какими документами подтвердить списание безнадежного долга. Мини-курс

  3. Может ли работник направить часть зарплаты на погашение кредита

  4. Как микропредприятию принять первого работника: пошаговый порядок. Мини-курс

  5. ОСНО в 2025 году: изменения и важные вопросы по ключевым налогам. Конспект вебинара с видео и тестированием

  6. Покупатель отказался от товара или услуги: как провести в учете

  7. Как пробивать туристический налог в кассовом чеке. Мини-курс

  8. Единую упрощенную декларацию надо будет сдавать по новой форме: обзор изменений

  9. Какие выплаты положены совместителю, если он досрочно вышел из отпуска по уходу за ребенком. Мини-курс

  10. Возникает ли обособленное подразделение при удаленной работе

  11. Какие отчеты нужно подавать в службу занятости: отчет о вакансиях и о квотах по инвалидам

Полный каталог вышедших разборов смотрите здесь. Все разборы входят в подписку Клерк.Премиум.

Начать дискуссию