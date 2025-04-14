Расчет по страховым взносам за первый квартал 2025 года нужно сдавать по новой форме

В новой форме РСВ появилась информация, которая нужна для применения пониженных тарифов страховых взносов.

С первого квартала 2025 года нужно представлять расчет по страховым взносам по обновленной форме. В ней учли изменения, которые касаются пониженного тарифа для малых и средних предприятий из сферы обрабатывающей промышленности.

Сдать расчет по страховым взносам нужно не позднее 25 апреля 2025 года.

В разделе 1 появилось приложение 3.1, которое позволяет рассчитать соответствие условиям применения пониженного тарифа страховых взносов. Это распространяется на субъектов МСП в обрабатывающей промышленности. Об этом сказано на сайте ФНС.

Появились новые коды тарифов и коды категорий застрахованных лиц: 29 — религиозные организации и 30 — обрабатывающие производства.

Раздел 3 дополнили графой 141 «Сумма выплат и иных вознаграждений, начисленных плательщиком в пользу физического лица по гражданско-правовым договорам», а в разделе 2 теперь будут показатели, которые связаны с периодами освобождения от уплаты страховых взносов.

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