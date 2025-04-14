При возникновении у упрощенца НДС пересчитывать продажи с начала года не нужно

С 1 января 2025 года все плательщики на УСН признаются плательщиками НДС, если доходы за 2024 год превысили 60 млн рублей. В ином случае обязанность по исчислению НДС и его уплате не возникает.

Освобождение от исчисления и уплаты НДС — автоматическое, поэтому уведомление об освобождении от уплаты НДС подавать не нужно. У освобожденных от НДС упрощенцев также нет обязанности представлять декларацию по НДС, вести книги продаж и покупок.

Если упрощенец проводит операции, не признаваемые объектом обложения НДС или необлагаемые НДС, то по ним у него нет обязанности исчислять и уплачивать НДС. При этом подать декларацию по НДС, в которой отражается информация о таких операциях, необходимо, подчеркивает УФНС.

Перечень операций и условия освобождения от уплаты НДС приведены в ст. 146 и 149 НК.

Если, например, в мае 2025 года доходы с начала года превысили 60 млн руб. и составили 65 млн, с января по май 2025 нет НДС, а по операциям с 1 июня 2025 нужно исчислять и уплачивать НДС в бюджет с суммы продаж свыше 60 млн. То есть пересчитывать продажи с начала года не нужно.