Завтра истекает срок уплаты экологического сбора за 2024 год

15 апреля 2025 года производителям и импортерам из ЕАЭС нужно успеть оплатить на ЕНП экосбор за 2024 год.

Обсуждение сдачи экологической отчетности в Росприроднадзор идет в нашем телеграм-канале «Красный уголок бухгалтера».

Коллеги делятся, что при импорте оплата поступает в федеральный Росприроднадзор. Расчет экосбора идет за предшествующий год.

Если сбор уплачивает производитель, сумму перечисляют по реквизитам территориального органа Росприроднадзора. КБК сбора — 048 1 12 08010 01 6000 120.

Также до 15.04.2025 нужно сдать отчетность в Росприроднадзор. Если компания производит или ввозит определенные товары или упаковку, нужно либо утилизировать отходы, либо оплатить экологический сбор. Полный список таких товаров и упаковки — в постановлении Правительства от 29.12.2023 № 2414.

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