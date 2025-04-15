ФНС назвала условия для вычета за офлайн обучение детей у ИП

При этом нужно соблюсти следующие условия, пишет ФНС в своем телеграм-чате:
Очная форма обучения.
Возраст ребенка — до 24 лет.
Наличие лицензии на ведение образовательной деятельности (основной ОКВЭД — при ведении деятельности ИП самостоятельно).
Наличие справки об оплате образовательных услуг (КНД 1151158).
Ранее мы сообщали, что в справке для соцвычета по НДФЛ должен быть штрих-код.
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