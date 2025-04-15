ФНС назвала условия для вычета за офлайн обучение детей у ИП

За обучение детей в режиме офлайн у индивидуального предпринимателя можно получить налоговый вычет по НДФЛ.

При этом нужно соблюсти следующие условия, пишет ФНС в своем телеграм-чате:

Очная форма обучения. Возраст ребенка — до 24 лет. Наличие лицензии на ведение образовательной деятельности (основной ОКВЭД — при ведении деятельности ИП самостоятельно). Наличие справки об оплате образовательных услуг (КНД 1151158).

Ранее мы сообщали, что в справке для соцвычета по НДФЛ должен быть штрих-код.

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