❗ Для постановки на учет самозанятым резидентство значения не имеет, а важно гражданство

Стать самозанятыми в России могут только граждане шести стран.

У ФНС спросили, может ли гражданин Киргизии получить ИНН и открыть самозанятого без наличия разрешения на временное проживание (РВП) и вида на жительство (ВНЖ). То есть на основе временной регистрации. И потом работать по договору ГПХ.

По закону ИНН присваивают иностранцам, постоянно проживающим или временно пребывающим на территории Российской Федерации. Либо получающим доход от источника в РФ (на основании представленных работодателем сведений о выплаченном доходе).

Специалисты ФНС в телеграм-чате службы ответили, что для постановки на учет в качестве самозанятого налоговое резидентство значения не имеет. Важно только гражданство лица.

Стать самозанятыми могут граждане РФ, а также Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Украины.