За детей-студентов в академическом отпуске тоже положен стандартный вычет по НДФЛ

Стандартный налоговый вычет дают на детей не только в возрасте до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта в возрасте до 24 лет.

Вычет предоставляется за период обучения ребенка в образовательной организации, включая академический отпуск, оформленный в установленном порядке в период обучения.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 06.03.2025 № 03-04-05/21834.

Ранее Минфин также в письме от 26.12.2023 № 03-04-05/126047 пояснял, что если 20-летний студент оформил академический отпуск и пошел в армию призывником, то его родители продолжают получать стандартный вычет.

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