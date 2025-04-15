ИП хотят скидку 50% на взносы за себя и за работников. Но Минфин против

В Минфин поступило предложение по предоставлению скидки 50% на уплату взносов за себя ИП – субъектам МСП и снижению тарифа взносов с выплат в пользу работников таких ИП.

Но Минфин такую идею не поддержал (письмо от 04.02.2025 № 03-15-08/9477). И вот почему.

Во-первых, совокупный фиксированный размер взносов ИП (в 2025 год – 53 658 руб.) обеспечивает достижение величины индивидуального пенсионного коэффициента, необходимого для формирования будущей пенсии ИП.

Про то, как фиксированные взносы влияют на будущую пенсию ИП, читайте тут.

Во-вторых, взносы идут на финансирование бесплатного предоставления медицинских услуг в системе ОМС.

В-третьих, часть взносов на ОПС идет на пенсии нынешним пенсионерам, а также инвалидам и детям, потерявшим родителей.

Если снизить взносы, у ИП будут проблемы с пенсией, а в бюджет СФР будет поступать меньше денег и потребуется выделять средства из федерального бюджета.

Что касается взносов за работников, то они и так низкие. В малом бизнесе тариф 15% с выплат свыше 1,5 МРОТ, а в обрабатывающей сфере – 7,6% с выплат свыше 1,5 МРОТ.

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