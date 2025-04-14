Сколько баллов к пенсии зарабатывают ИП: расчеты для 2024 и 2025 годов

Количество индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), которые ИП начисляет на индивидуальный лицевой счет (ИЛС) предпринимателей, зависит от таких параметров:
размера фиксированных взносов;
размера дохода ИП (если он свыше 300 тыс. рублей);
размера предельной базы по взносам.
Фиксированные взносы
Смотрите в таблице показатели на 2023, 2024, 2025 годы.
2023
2024
2025
Фиксированные взносы
45 842
49 500
53 658
Предельная база
1 917 000
2 225 000
2 759 000
На ИЛС предпринимателя отражаются не все уплаченные им фиксированные взносы, а только часть от суммы взносов, приходящихся на обязательное пенсионное страхование.
Взносы на ОПС
Сейчас взносы ИП идут по единому тарифу. На ОПС приходится 58,2603% единого взноса.
Смотрите в таблице взносы на ОПС на 2023, 2024, 2025 годы.
2023
2024
2025
Фиксированные взносы
45 842
49 500
53 658
Взносы на ОПС (58,2603%)
26 707,69
28 838,85
31 261,31
Если фиксированные взносы за 2024 год уже отражены на лицевых счетах ИП, то взносы 1% за 2024 год будут отражены позже.
Кстати, в прошлом году СФР так и не отразил на ИЛС бизнесменов взносы 1% за 2023 год. Они появились там только в 2025 году. Об этой проблеме «Клерк» рассказывал тут.
Между тем Выгрузить данные о взносах ИП налоговики должны (ст. 11.1 закона № 27-ФЗ):
до 10 февраля – по фиксированным взносам;
до 10 июля – по взносам 1%.
Пенсионные баллы
Формула расчета пенсионных баллов для ИП такая:
ИПК = Взносы на ОПС / Взносы на ОПС с предельной базы х 10
Взносы на ОПС с предельной базы = Предельная база х 30% х 53,4%.
Таким образом, ИПК = (Фиксированные взносы х 58,2603%) / (Предельная база х 30% х 53,4%) х 10
Смотрите в таблице, сколько баллов СФР начислит за фиксированные взносы в 2023, 2024, 2025 годах.
2023
2024
2025
Взносы на ОПС (58,2603%)
26 707,69
28 838,85
31 261,31
Взносы на ОПС с предельной базы
307 103,40
356 445
441 991,80
Пенсионные баллы
0,87
0,809
0,707
Проверьте свой ИЛС. Заказать выписку из ИЛС (форма СЗИ-ИЛС) можно через Госуслуги. За 2024 год у всех ИП сейчас должно быть начислено 0,809 баллов. Позже на ИЛС отразят взносы 1% и количество баллов прибавится.
Как видно из таблицы, с каждым годом ИП зарабатывают все меньше пенсионных баллов, хотя взносов платят все больше. Это связано с ростом предельной базы. В формуле расчета баллов она находится в знаменателе и чем она больше, тем баллов меньше.
На данный момент стоимость пенсионного балла составляет 145,69 руб.
Таким образом, ИП нарастили свою будущую пенсию:
в 2023 году – на 126,75 руб.;
в 2024 году – на 117,86 руб.;
в 2025 году – на 103 руб.
Итоговая таблица
2023
2024
2025
Фиксированные взносы
45 842
49 500
53 658
Взносы, отраженные на ИЛС
26 707,69
28 838,85
31 261,31
Предельная база
1 917 000
2 225 000
2 759 000
Пенсионные баллы
0,87
0,809
0,707
Прибавка к будущей пенсии
126,75
117,86
103,00
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