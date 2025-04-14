Сколько баллов к пенсии зарабатывают ИП: расчеты для 2024 и 2025 годов

Пенсия ИП копится медленно. Фиксированные взносы с каждым годом растут, но пенсионных баллов за них дают все меньше. Приводим расчеты.

Количество индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), которые ИП начисляет на индивидуальный лицевой счет (ИЛС) предпринимателей, зависит от таких параметров:

размера фиксированных взносов;

размера дохода ИП (если он свыше 300 тыс. рублей);

размера предельной базы по взносам.

Фиксированные взносы

Смотрите в таблице показатели на 2023, 2024, 2025 годы.

2023 2024 2025 Фиксированные взносы 45 842 49 500 53 658 Предельная база 1 917 000 2 225 000 2 759 000

На ИЛС предпринимателя отражаются не все уплаченные им фиксированные взносы, а только часть от суммы взносов, приходящихся на обязательное пенсионное страхование.

Взносы на ОПС

Сейчас взносы ИП идут по единому тарифу. На ОПС приходится 58,2603% единого взноса.

Смотрите в таблице взносы на ОПС на 2023, 2024, 2025 годы.

2023 2024 2025 Фиксированные взносы 45 842 49 500 53 658 Взносы на ОПС (58,2603%) 26 707,69 28 838,85 31 261,31

Если фиксированные взносы за 2024 год уже отражены на лицевых счетах ИП, то взносы 1% за 2024 год будут отражены позже.

Кстати, в прошлом году СФР так и не отразил на ИЛС бизнесменов взносы 1% за 2023 год. Они появились там только в 2025 году. Об этой проблеме «Клерк» рассказывал тут.

Между тем Выгрузить данные о взносах ИП налоговики должны (ст. 11.1 закона № 27-ФЗ):

до 10 февраля – по фиксированным взносам;

до 10 июля – по взносам 1%.

Пенсионные баллы

Формула расчета пенсионных баллов для ИП такая:

ИПК = Взносы на ОПС / Взносы на ОПС с предельной базы х 10

Взносы на ОПС с предельной базы = Предельная база х 30% х 53,4%.

Таким образом, ИПК = (Фиксированные взносы х 58,2603%) / (Предельная база х 30% х 53,4%) х 10

Смотрите в таблице, сколько баллов СФР начислит за фиксированные взносы в 2023, 2024, 2025 годах.

2023 2024 2025 Взносы на ОПС (58,2603%) 26 707,69 28 838,85 31 261,31 Взносы на ОПС с предельной базы 307 103,40 356 445 441 991,80 Пенсионные баллы 0,87 0,809 0,707

Проверьте свой ИЛС. Заказать выписку из ИЛС (форма СЗИ-ИЛС) можно через Госуслуги. За 2024 год у всех ИП сейчас должно быть начислено 0,809 баллов. Позже на ИЛС отразят взносы 1% и количество баллов прибавится.

Как видно из таблицы, с каждым годом ИП зарабатывают все меньше пенсионных баллов, хотя взносов платят все больше. Это связано с ростом предельной базы. В формуле расчета баллов она находится в знаменателе и чем она больше, тем баллов меньше.

На данный момент стоимость пенсионного балла составляет 145,69 руб.

Таким образом, ИП нарастили свою будущую пенсию:

в 2023 году – на 126,75 руб.;

в 2024 году – на 117,86 руб.;

в 2025 году – на 103 руб.

Итоговая таблица

2023 2024 2025 Фиксированные взносы 45 842 49 500 53 658 Взносы, отраженные на ИЛС 26 707,69 28 838,85 31 261,31 Предельная база 1 917 000 2 225 000 2 759 000 Пенсионные баллы 0,87 0,809 0,707 Прибавка к будущей пенсии 126,75 117,86 103,00

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