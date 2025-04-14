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Фиксированные взносы ИП

Сколько баллов к пенсии зарабатывают ИП: расчеты для 2024 и 2025 годов

Пенсия ИП копится медленно. Фиксированные взносы с каждым годом растут, но пенсионных баллов за них дают все меньше. Приводим расчеты.
Сколько баллов к пенсии зарабатывают ИП: расчеты для 2024 и 2025 годов
Иллюстрация: freepik/freepik

Количество индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), которые ИП начисляет на индивидуальный лицевой счет (ИЛС) предпринимателей, зависит от таких параметров:

  • размера фиксированных взносов;

  • размера дохода ИП (если он свыше 300 тыс. рублей);

  • размера предельной базы по взносам.

Фиксированные взносы

Смотрите в таблице показатели на 2023, 2024, 2025 годы.

 

2023

2024

2025

Фиксированные взносы

45 842

49 500

53 658

Предельная база

1 917 000

2 225 000

2 759 000

На ИЛС предпринимателя отражаются не все уплаченные им фиксированные взносы, а только часть от суммы взносов, приходящихся на обязательное пенсионное страхование.

Взносы на ОПС

Сейчас взносы ИП идут по единому тарифу. На ОПС приходится 58,2603% единого взноса.

Смотрите в таблице взносы на ОПС на 2023, 2024, 2025 годы.

 

2023

2024

2025

Фиксированные взносы

45 842

49 500

53 658

Взносы на ОПС (58,2603%)

26 707,69

28 838,85

31 261,31

Если фиксированные взносы за 2024 год уже отражены на лицевых счетах ИП, то взносы 1% за 2024 год будут отражены позже.

Кстати, в прошлом году СФР так и не отразил на ИЛС бизнесменов взносы 1% за 2023 год. Они появились там только в 2025 году. Об этой проблеме «Клерк» рассказывал тут.

Между тем Выгрузить данные о взносах ИП налоговики должны (ст. 11.1 закона № 27-ФЗ):

  • до 10 февраля – по фиксированным взносам;

  • до 10 июля – по взносам 1%.

Пенсионные баллы

Формула расчета пенсионных баллов для ИП такая:

ИПК = Взносы на ОПС / Взносы на ОПС с предельной базы х 10

Взносы на ОПС с предельной базы = Предельная база х 30% х 53,4%.

Таким образом, ИПК = (Фиксированные взносы х 58,2603%) / (Предельная база х 30% х 53,4%) х 10

Смотрите в таблице, сколько баллов СФР начислит за фиксированные взносы в 2023, 2024, 2025 годах.

 

2023

2024

2025

Взносы на ОПС (58,2603%)

26 707,69

28 838,85

31 261,31

Взносы на ОПС с предельной базы

307 103,40

356 445

441 991,80

Пенсионные баллы

0,87

0,809

0,707

Проверьте свой ИЛС. Заказать выписку из ИЛС (форма СЗИ-ИЛС) можно через Госуслуги. За 2024 год у всех ИП сейчас должно быть начислено 0,809 баллов. Позже на ИЛС отразят взносы 1% и количество баллов прибавится.

Как видно из таблицы, с каждым годом ИП зарабатывают все меньше пенсионных баллов, хотя взносов платят все больше. Это связано с ростом предельной базы. В формуле расчета баллов она находится в знаменателе и чем она больше, тем баллов меньше.

На данный момент стоимость пенсионного балла составляет 145,69 руб.

Таким образом, ИП нарастили свою будущую пенсию:

  • в 2023 году – на 126,75 руб.;

  • в 2024 году – на 117,86 руб.;

  • в 2025 году – на 103 руб.

Итоговая таблица

 

2023

2024

2025

Фиксированные взносы

45 842

49 500

53 658

Взносы, отраженные на ИЛС

26 707,69

28 838,85

31 261,31

Предельная база

1 917 000

2 225 000

2 759 000

Пенсионные баллы

0,87

0,809

0,707

Прибавка к будущей пенсии

126,75

117,86

103,00

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