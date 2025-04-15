СПБ Биржа увеличит количество ценных бумаг на торгах в выходные

Инвесторы смогут проводить операции с 90 ценными бумагами утром и по выходным.

С 18 апреля 2025 года СПБ Биржа добавит в утреннюю сессию и на торги по выходным еще 20 ценных бумаг российских эмитентов. Всего с 19 апреля инвесторам будет доступно 90 позиций.

Например, в обновленный список вошли акции «Башнефти», «Евротранса», «Яковлева», «Камаза», «Группы ЛСР», «МТС-Банка» и других эмитентов.

«Торги в субботу и воскресенье представляют собой утреннюю дополнительную торговую сессию торгового дня понедельника. В связи с этим расчеты по сделкам, заключенным в выходные дни, осуществляются во вторник (цикл расчетов Т+1)», — сказано на сайте торговой площадки.

Торги в выходные дни проходят с 10:00 до 23:50 мск с обязательным присутствием маркетмейкеров, которые обеспечивают ликвидность по каждой ценной бумаге.

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