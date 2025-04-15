С 1 сентября 2025 россияне смогут установить самозапрет на покупку сим-карты

Чтобы мошенники не могли оформить сим-карту на чужое имя, абоненты смогут установить самозапрет на заключение договора с мобильным оператором. Также разрешат отказаться от спама и рекламных рассылок.

Минцифры опубликовало проект постановления правительства, по которому россияне смогут установить самозапрет на заключение договора об оказании услуг мобильной связи. Операторы не смогут оформить сим-карту на имя пользователя, если у него установлены такие ограничения.

Согласно документу, с 1 сентября 2025 года на портале Госуслуги появится еще один сервис — самозапрет на оформление сим-карты. Ожидается, что эта мера позволит лучше защитить абонентов от кибермошенничества.

«Операторы будут проверять наличие у граждан запрета на заключение договора об оказании услуг мобильной связи и отказывать в оформлении абонентского номера, если такой запрет будет выявлен», — сказано на сайте Минцифры.

Кроме того, абоненты смогут отказаться от рекламных СМС-рассылок и обзвонов. Для этого будет нужно направить заявление оператору лично, в мобильном приложении или по электронной почте. На следующий день с момента подачи такого обращения весь спам будет блокироваться, но за исключением звонков от госорганов и организаций из списка, который определит кабмин.

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