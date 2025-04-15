УФНС разъяснило порядок восстановления НДС с авансовых операций

Продавец при получении предоплаты от покупателя в счет предстоящей поставки в течение 5 дней составляет авансовый счет-фактуру, регистрирует его в книге продаж с кодом вида операции 02, а второй экземпляр передает покупателю.

Покупатель вправе заявить к вычету авансовый счет-фактуру, но только в том налоговом периоде, когда выполнены все условия для вычета. В тоже время перенести вычеты на поздние кварталы нельзя.

Эту операцию отражают в книге покупок с кодом 02. После проведения продавцом отгрузки в счет такой предоплаты покупатель должен восстановить НДС, ранее принятый к вычету по авансовому счету-фактуре.

УФНС также обратило внимание, что в случае возврата аванса покупателю, продавец вправе принять к вычету НДС с аванса и зарегистрировать в книге покупок авансовый счет-фактуру с кодом 22. Покупателю при этом надо отразить возврат в книге продаж с кодом 21.