УФНС разъяснило порядок восстановления НДС с авансовых операций

Покупатель вправе заявить к вычету авансовый счет-фактуру, но только в том налоговом периоде, когда выполнены все условия для вычета. В тоже время перенести вычеты на поздние кварталы нельзя.
Эту операцию отражают в книге покупок с кодом 02. После проведения продавцом отгрузки в счет такой предоплаты покупатель должен восстановить НДС, ранее принятый к вычету по авансовому счету-фактуре.
УФНС также обратило внимание, что в случае возврата аванса покупателю, продавец вправе принять к вычету НДС с аванса и зарегистрировать в книге покупок авансовый счет-фактуру с кодом 22. Покупателю при этом надо отразить возврат в книге продаж с кодом 21.
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