Поправки в уголовное законодательство: криптовалюту разрешат конфисковывать

Следователи смогут изъять криптовалюту у нарушителей закона. Она получит статус имущества в УК РФ и в УПК.

Правкомиссия по законопроектной деятельности одобрила идею Минюста закрепить в УК и УПК возможность конфисковывать криптовалюту. Существующие законы не позволяют обеспечить быстрое изъятие цифровой валюты, а также ее сохранность.

Минюст ожидает, что поправки помогут снизить риски, связанные с оборотом и использованием криптовалюты в преступной деятельности. Об этом пишут «Ведомости».

При конфискации криптовалюту будут переводить на специальный адрес-идентификатор или же забирать материальные носители, где есть коды доступа к электронным кошелькам или уже установленный кошелек. Эти действия будут направлены в том числе на возмещение ущерба.

С января 2021 года криптовалюту признали имуществом, но это работает только для отношений, которые регулируются законами «О банкротстве», «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и «О противодействии коррупции».

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