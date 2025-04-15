Налоговики опубликовали баллы арбитражных управляющих на 1 апреля 2025 года

У арбитражных управляющих и СРО есть 10 рабочих дней, чтобы подать заявление о несогласии с начисленными баллами.

ФНС опубликовала результаты расчета баллов в Регистре арбитражных управляющих (РАУ) по состоянию на 1 апреля 2025 года.

Налоговики сформировали рейтинг по итогам первого квартала 2025 года вместе с 33 саморегулируемыми организациями (СРО), которые заключили соглашение об информационном обмене.

«С даты размещения расчета у СРО будет 10 рабочих дней для направления заявлений, если они не согласны с рассчитанными баллами. Изменения будут учтены в следующем расчетном периоде на 1 июля 2025 года», — сказано на сайте ФНС.

Чтобы быстро получать информацию о должниках и взаимодействовать с налоговой, для арбитражных управляющих и СРО сделали личные кабинеты. В них можно подать заявление о несогласии с рассчитанными баллами. За все время работы личных кабинетов больше половины управляющих получили сведения о 89 тыс. должников.

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