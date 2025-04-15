Налоговики привели уточненную пятиступенчатую шкалу ставок НДФЛ: таблица

Для большинства доходов физических лиц с 1 января 2025 года установлено пять ставок НДФЛ в рамках прогрессивной шкалы.

УФНС по Москве в своей презентации приводит такую детализированную таблицу ставок налога, основанную на п. 1 ст. 224 НК:

Сумма дохода, руб. Ставки НДФЛ с 2025 года До 2 400 000 включительно Доход x 13% От 2 400 001 до 5 000 000 включительно 312 000 + (доход – 2 400 000) x 15% От 5 000 001 до 20 000 000 включительно 702 000 + (доход – 5 000 000) x 18% От 20 000 001 до 50 000 000 включительно 3 402 000 + (доход – 20 000 000) x 20% От 50 000 001 9 402 000 + (доход – 50 000 000) x 22%

Есть еще двуступенчатая шкала ставок НДФЛ (п. 1.1 ст. 224 НК). При доходе до 2,4 млн включительно ставка налога 13%, а свыше 15%. Это касается только следующих видов дохода:

от продажи и дарения имущества;

дивиденды;

проценты по вкладам;

по операциям с ценными бумагами;

от реализации доли в уставном капитале;

матвыгода с покупки ценных бумаг, долей в уставном капитале (остальная матвыгода — по ставке 35%).

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