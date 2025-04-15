Налоговики привели уточненную пятиступенчатую шкалу ставок НДФЛ: таблица

УФНС по Москве в своей презентации приводит такую детализированную таблицу ставок налога, основанную на п. 1 ст. 224 НК:
Сумма дохода, руб.
Ставки НДФЛ с 2025 года
До 2 400 000 включительно
Доход x 13%
От 2 400 001 до 5 000 000 включительно
312 000 + (доход – 2 400 000) x 15%
От 5 000 001 до 20 000 000 включительно
702 000 + (доход – 5 000 000) x 18%
От 20 000 001 до 50 000 000 включительно
3 402 000 + (доход – 20 000 000) x 20%
От 50 000 001
9 402 000 + (доход – 50 000 000) x 22%
Есть еще двуступенчатая шкала ставок НДФЛ (п. 1.1 ст. 224 НК). При доходе до 2,4 млн включительно ставка налога 13%, а свыше 15%. Это касается только следующих видов дохода:
от продажи и дарения имущества;
дивиденды;
проценты по вкладам;
по операциям с ценными бумагами;
от реализации доли в уставном капитале;
матвыгода с покупки ценных бумаг, долей в уставном капитале (остальная
матвыгода — по ставке 35%).
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Комментарии3
а что ж вы про РКСН ничего не написали? Для них своя шкала
Так тут же приведена таблица для большинства доходов, в презентации (она приложена к новости) больше табличек, там и про РК есть
Это они три месяца пытались сами разобраться что ввели?))))