Когда сдавать ЕФС-1 при отпуске с последующим увольнением

ЕФС-1 при увольнении сдают не позднее рабочего дня, следующего за днем издания соответствующего приказа.

Когда сотрудник идет в отпуск с последующим увольнением, приказ на увольнение издается перед отпуском.

В этой связи ЕФС-1 нужно сдать не позже, чем на следующий рабочий день после издания приказа.

Такое разъяснение дает эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».

Пример Работник уходит в отпуск с последующим увольнением с 14 по 22 апреля 2025 года. Приказ об увольнении издан 11 апреля. 12 и 13 апреля 2025 года — выходные дни. Поэтому ЕФС-1 нужно сдать до 14 апреля включительно. При этом датой увольнения будет последний день отпуска, то есть 22 апреля.

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