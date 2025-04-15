СФР назвал две ситуации, когда есть смысл подать заявление на маткапитал

Пять лет назад, в апреле 2020 года, материнский капитал впервые стали назначать семьям с детьми проактивно — то есть автоматически сразу после рождения ребенка, без обращений от родителей и подачи заявлений, документов.

Проактивный режим означает, что родителям не надо обращаться в Социальный фонд за сертификатом при рождении ребенка. СФР отмечает, что иногда мамы после родов подают для этого заявление через портал Госуслуг.

«Однако по такому заявлению практически всегда выносится отказ, потому что процедура автоматического оформления к моменту обращения уже запущена и поданный в ручном режиме документ расценивается как дублирующий», — объясняет Соцфонд.

Подавать заявление имеет смысл, если:

семья усыновила детей;

они родились за границей.

Фонд признается, что в этих ситуациях ему неоткуда взять данные о пополнении семьи. Их могут представить только сами родители.

Известно, что СФР без заявлений выдал маткапитал более 3,7 млн российских семей.

«Выдача маткапитала стала первой в России социальной услугой, которая предоставляется гражданину проактивно, без его участия», — отметил председатель Соцфонда Сергей Чирков.

Сведения о рождении СФР получает из реестра ЗАГС.

Фонд также запустил беззаявительный формат выдачи сертификатов в новых регионах России.

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