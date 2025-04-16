В трудовой стаж хотят включить период ухода за инвалидами

Минтруд опубликовал проект постановления правительства, по которому в трудовой стаж войдут периоды ухода за инвалидами и людьми старше 80 лет.
Срок ухода могут зачесть в трудовой страж уже с 2025 года. Для этого нужно каждый год подавать в Социальный фонд заявление об уходе за ребенком с инвалидностью, инвалидом с детства I группы, за человеком с инвалидностью или пожилым старше 80 лет. Об этом сказано на портале проектов нормативных правовых актов.
Родителям и опекунам не нужно ежегодно подтверждать уход, этот период им автоматически засчитают в стаж.
Постановление вступит в силу с 1 июля 2025 года.
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