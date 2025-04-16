Центробанк в два раза увеличит выпуск инвестиционных монет

В России начали активно скупать инвестиционные монеты. ЦБ собирается в 2025 году продать 1 млн монет, а в 2026 придется их выпускать в два раза больше. Это побьет рекорд за последние пять лет.

В 2026 году Центробанк собирается нарастить выпуск инвестиционных монет в два раза, до 2 млн штук. На фоне рекордной стоимости золота вырос спрос на такой инструмент сбережений.

Регулятор планирует в 2026 году выпустить до 1 млн серебряных монет «Георгий Победоносец» и до 1 млн золотых монет. В 2025 году ЦБ эмитирует до 1 млн монет, а в 2024, 2023 и 2022 годах общий тираж составил 900 тыс., 1,2 млн и 905 тыс. Об этом пишут «Известия».

«Предельные тиражи на 2026-й увеличены с учетом спроса со стороны российских распространителей на протяжении последних лет. Это дает возможность оперативно реагировать на возникающие колебания потребительского спроса на монеты», — сказали в ЦБ.

В ПСБ рассказали, что спрос на золотые инвестиционные монеты подскочил в апреле 2025 года. За 1,5 месяца розничные клиенты купили порядка 10 тыс. позиций, а за весь 2024 год — 80 тыс. Только за последний месяц золото подорожало на 8%, до 3 220 долларов за унцию.

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов считает, что инвестиции в монеты станут альтернативой банковским вкладам. Сейчас у многих клиентов закончится срок депозитов, которые были открыть под 21-22% годовых, и им придется искать дополнительную доходность.

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