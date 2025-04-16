Сервис ФНС выдал больше 520 тысяч копий учредительных документов

За год работы сервиса «Предоставление копий учредительных документов» услугой воспользовались свыше 520 тыс. раз.
До этого копии документов можно было получить только в бумажном виде при личном визите в налоговую или при запросе по почте. Для получения такой услуги нужно было оплачивать госпошлину.
Сейчас сервис позволяет быстро выгрузить нужные учредительные документы в электронном виде. Чтобы это сделать, достаточно авторизоваться через ЕСИА (портал Госуслуги).
«Бесплатное предоставление учредительных документов в электронном виде стало важным шагом в повышении доступности государственной услуги и сокращении издержек», — сказано на сайте ФНС.
Сервис ищет информацию по ОГРН. После того, как пользователь отправит первый запрос, появится история обращений с датой и результатом.
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