Сервис ФНС выдал больше 520 тысяч копий учредительных документов

Пользователи могут бесплатно получить копии нужных документов в электронном виде. Для этого нужно авторизоваться через Госуслуги и ввести ОГРН компании.

За год работы сервиса «Предоставление копий учредительных документов» услугой воспользовались свыше 520 тыс. раз.

До этого копии документов можно было получить только в бумажном виде при личном визите в налоговую или при запросе по почте. Для получения такой услуги нужно было оплачивать госпошлину.

Сейчас сервис позволяет быстро выгрузить нужные учредительные документы в электронном виде. Чтобы это сделать, достаточно авторизоваться через ЕСИА (портал Госуслуги).

«Бесплатное предоставление учредительных документов в электронном виде стало важным шагом в повышении доступности государственной услуги и сокращении издержек», — сказано на сайте ФНС.

Сервис ищет информацию по ОГРН. После того, как пользователь отправит первый запрос, появится история обращений с датой и результатом.

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