Услуги по протезированию предложили освободить от НДС

Чтобы снизить финансовую нагрузку на тех, кому нужна реабилитация, в Совфеде хотят не облагать НДС услуги по протезированию.

Комитет Совета Федерации по экономической политике предложил освободить от НДС услуги по протезированию. Это позволит снизить финансовую нагрузку на людей, которые нуждаются в реабилитации, а также повысит доступность технологичной помощи.

Несмотря на то, что многие компоненты протезов уже производят в России, стоимость такого приспособления по-прежнему остается высокой. Особенно это заметно у бионических протезов. Об этом пишет «Парламентская газета».

Услуги по протезированию предполагают медицинскую подготовку пациента, изготовление протеза и реабилитацию после его установки. Член комитета Иван Евстифеев сообщил, что сейчас власти готовят новый стандарт услуг по комплексной реабилитации инвалидов.

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