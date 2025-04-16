Подавать сведения по налогам на имущество в рамках СЗПК можно по самым общим правилам

Согласно типовой форме соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), организации должны представлять в налоговые органы сведения по налогу на имущество, земельному и транспортному.

Это закреплено в п. 7.5 типовой формы соглашения, утвержденной постановлением Правительства от 13.09.2022 № 1602.

Отчитываться по имущественным налогам и их объектам, которые участвуют в реализации инвестпроекта, нужно по месту нахождения организации ежегодно не позднее 30 апреля.

ФНС в письме от 18.03.2025 № БС-2-21/4154@ указала, что не полномочна устанавливать форму, формат и порядок подачи указанных сведений. Поэтому можно отчитаться на бумаге или электронно. И применять общий порядок представления документов и сведений в налоговые органы организациями.

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