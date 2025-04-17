Минпромторг планирует сократить список параллельного импорта

Если раньше в списках параллельного импорта указывали товарные категории, то теперь это будет ограниченные перечень брендов.

Почти каждый квартал Минпромторг корректирует перечень товаров, которые можно привозить в РФ из-за границы без согласия правообладателя. Однако теперь власти урежут объем товаров, идущих по параллельному импорту. Разрешат завозить только ограниченный список марок, а не товарную категорию в целом.

Власти решили подход к параллельному импорту из-за того, что отечественные производители активно заполнили рынок своей продукцией. В некоторых областях объемы выпуска уже могут закрывать потребности покупателей. Об этом пишут «Известия».

«До сих пор ФТС могла проводить проверки уже ввезенной в Россию продукции, фактически не имея инструментов для оперативной оценки иностранных товаров на границе. Теперь можно предположить, что таможенникам будет легче оценивать партии при их поступлении в страну», — сказал исполнительный директор ассоциации «Русбренд» Алексей Поповичев.

Параллельный импорт помог избежать дефицита товаров во время оттока западных брендов в 2022 году, такое решение позволило оперативно отреагировать на санкционные ограничения.

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