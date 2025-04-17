На бесплатном вебинаре расскажем, как построить финансовую модель производства

Умение работать с финансовыми моделями теперь необходимо не только для руководителя и финменеджера, но и для квалифицированного бухгалтера, чтобы оставаться востребованным на рынке труда. Финмодель помогает бизнесу выстроить стратегию развития, привлечь инвестиции и увеличить чистую прибыль. На онлайн-встрече разберетесь по шагам с чего начать и как самостоятельно построить финмодель бизнеса.
Приходите на бесплатный вебинар «Строим финансовую модель бизнеса (производство): от сбора данных до построения». Он состоится уже сегодня в 13:00 мск!
Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.
На вебинаре разберем:
1. Моделируем новый бизнес: с чего начать и какие данные нужны.
2. Откуда брать данные для финмодели:
сезонность;
средний чек;
конверсия;
расходы и др.
3. Строим финансовую модель производственного бизнеса (на примере производства мебели на заказ).
4. Анализ модели: выгодно ли вкладываться в бизнес.
Спикер — Екатерина Ярушкина, эксперт по автоматизации управленческого учета, товарной аналитике и финансам в маркетплейсах, финансовый директор ООО «РВТ-СПб».
Ждем вас на вебинаре сегодня в 13:00 мск!
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