ФНС: большинство камеральных проверок деклараций НДС теперь завершается ранее одного или двух месяцев

Заместитель руководителя ФНС Александр Егоричев обсудил с представителями деловых объединений и бизнеса результаты работы налоговых органов Ростовской области за 2024 год и основные направления взаимодействия с налогоплательщиками.

По его словам, приоритет ведомства сейчас — выстраивание правильных коммуникаций не только с региональными властями, но и налогоплательщиками для максимально точной и комфортной реализации изменений в налоговом законодательстве с 2025 года, «направленных на выстраивание справедливой и сбалансированной налоговой системы». Поэтому остается акцент на повышение клиентоцентричности налоговых органов — «потому что только так можно сформировать добросовестного налогоплательщика и обеспечить полное доверие к Службе».

«Этому способствует, в том числе, сокращение сроков контрольных мероприятий в рамках камеральных проверок деклараций по НДС. Так, в 2024 году в отношении 75% налоговых деклараций с суммой заявленного возмещения в размере 29,6 млрд рублей камеральная налоговая проверка была завершена ранее двух месяцев. Это на 14% больше, чем в 2023 году, и на 29,7% — в сравнении с 2022 годом. Растет и доля проверок, завершенных в течение месяца: в 2024 году она составляла 66% или 26 млрд рублей в общей сумме заявленного налога к возмещению. В то время как в 2023 году данный показатель составлял 52% или 18,4 млрд рублей», — заявил Александр Егоричев, приводя данные по Ростовской области, тенденция схожа с большинством регионов РФ.

Благодаря этому налогоплательщики получили возможность эффективнее распоряжаться оборотным капиталом, заключил он.

Повышение клиентоцентричности Егоричев назвал вектором развития Налоговой службы. Это 2 фактора: сервисность и сред контроля. Задача ФНС — создать такую среду для бизнеса, которая стимулировала бы самостоятельную уплату налогов без принуждения и давления. Благодаря усилению аналитической функции цифровых систем ФНС количество запрашиваемых документов и информации у бизнеса постоянно сокращается.