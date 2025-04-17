Для НДС 0% при перевозке грузов чартером важен вид договора

На основании подп. 12 п. 1 ст. 164 НК ставка НДС 0% действует по услугам предоставления морских судов, судов смешанного (река-море) плавания и услуг их экипажей на основании договоров фрахтования судна на время. То есть тайм-чартер. Их заключают для перевозки вывозимых или ввозимых в РФ товаров.
Минфин в письме от 18.02.2025 № 03-07-08/14823 указал, что на иные договоры НДС 0% не действует.
А спрашивали его про договор слот-чартера. Это предоставление в пользование части вместимости морского судна для перевозки грузов в контейнерах по международному маршруту. То есть по таким договорам НДС 0% не будет. Для нулевой ставки недостаточно фрахтовать часть судна. Даже если плата не зависит от объема использованной вместимости судна для перевозки груза.
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