❗ Самозанятых могут обязать указывать вид деятельности, а неактивных хотят снимать с учета

Член Общественного совета от «Деловой России» Кирилл Никитин озвучил дополнительные направления анализа режима НПД, необходимые для принятия взвешенных решений.

«Для анализа нам не хватает данных по профессиям, по видам деятельности. Сколько автомехаников, сколько таксистов, сколько курьеров, арендодателей. Второе, что хотелось бы видеть, это кем являются самозанятые с точки зрения социально незащищенных групп в их составе: инвалиды, женщины после декрета, пенсионеры, студенты, демобилизованные. Очевидно, что сбор этой информации потребует новых подходов к стимулированию указания вида деятельности», — заявил Никитин.