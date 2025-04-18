При смене кода ОКВЭД в 2025 году применять тариф взносов 7,6% можно только с 2026 года

Для малого и среднего обрабатывающего бизнеса с 2025 года предусмотрен пониженный тариф взносов 7,6%. Важное условие – основной код ОКВЭД входит в перечень и по нему доля доходов за прошлый и текущий год – от 70%.

Перечень льготных кодов ОКВЭД утвержден распоряжением Правительства от 11.12.2024 № 3689-р.

Там нет кодов класса 28 «Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки». Но зато есть код 22.2, который включает код 22.21 «Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей».

Если у компании было производство с кодом 28, и в 2025 году она меняет его на код 22.21, то применять пониженные взносы 7,6% она может только с 2026 года.

Такое разъяснение Минфин дает в письме от 28.03.2025 № 03-15-06/31247.

Аналогичное разъяснение – в письме Минфина от 19.03.2025 № 03-15-07/27039, которое доведено письмом ФНС от 26.03.2025 БС-4-11/3213@.

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