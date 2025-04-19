Свыше четверти российских предпринимателей готовы сотрудничать с иностранными брендами в случае их возвращения

Позитивнее всего к возвращению иностранного бизнеса относятся молодые предприниматели до 34 лет — 49% считают это положительным трендом, и только 3% негативным.

Половина не понимают, чего ожидать, если бренды вернутся. 52% считают, что возможное возвращение — это неоднозначный тренд. Однако 32% все же видят в этом позитивную тенденцию и всего 9% настроены к такой перспективе негативно.

Об этом говорят результаты исследования банка «Точка» с участием бизнес-клуба «Реформа», они есть у «Клерка».

Бизнесмены старше 55 лет меньше всего хотят снова видеть в России заграничные бренды — 13% уверены, что это негативный тренд.

27% российских предпринимателей готовы сотрудничать с вернувшимися компаниями, запускать совместные проекты и франшизы, но только в зависимости от того, насколько выгодными будут условия. Такой ответ чаще выбирали москвичи, чем представители других регионов.

При этом 23% склоняются к тому, чтобы отказаться от такого сотрудничества, потому что они сосредоточены на развитии собственного бизнеса, а 18% уверены, что откажутся, поскольку строят исключительно отечественный бренд. Причем чаще такой принципиальный ответ дают жители других регионов, чем предприниматели из Москвы и Санкт-Петербурга.

Аналитики опросили более 500 руководителей малого и микробизнеса.

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