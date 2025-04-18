Как на УСН с НДС 5% в 2025 году учитывать прошлогодние авансы по ставке 20%

Ситуацию рассмотрел Минфин в письме от 31.03.2025 № 03-07-11/31401.
Компания на УСН в 2024 году выставила счет-фактуры на аванс с НДС 20%. В 2025 году реализация идет по ставке НДС 5%.
Правила вычета НДС с авансов такие:
если в договор внесли изменения, по которым стоимость товаров уменьшена на соответствующую сумму НДС, то лишний НДС с аванса, возвращенный покупателю, принимается к вычету;
если в договор внесли изменения, по которым стоимость товаров с учетом НДС 5% соответствует ранее установленной стоимости товаров с учетом НДС 20%, то сумма НДС, исчисленная с аванса, принимается к вычету только в размере суммы НДС, исчисленного при отгрузке товаров.
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