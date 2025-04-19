💰 Россияне назвали желаемый доход после выхода на пенсию

Средний желаемый доход россиян в 2025 году после выхода на пенсию составил 52,3 тыс. рублей в месяц.

Запросы увеличились на 11% по сравнению с 2024 годом, что может говорить как о росте потребностей, так и изменении восприятия пенсии: россияне все чаще видят ее как активную и значимую часть жизни, которую хотят прожить комфортно и в привычном ритме.

Это следует из результатов опроса СберНПФ, они есть у «Клерка».

Наиболее высокие ожидания по уровню дохода на пенсии у москвичей — в среднем 82,5 тыс. рублей в месяц.

Также высокие запросы у жителей Владивостока (76,4 тыс.), Омска (74,3 тыс.), Новокузнецка (73,8 тыс.) и Набережных Челнов (72,5 тыс.).

Оценки будущих доходов после завершения трудовой деятельности у жителей Челябинска, Иркутска и Тюмени более сдержанные — 18,2 тыс., 25,2 тыс. и 30 тыс. рублей соответственно.

Наибольший рост ожиданий за год показали Владивосток (+103,7%), Омск (+95%), Ростов-на-Дону (+94,1%) и Ижевск (+76,3%).

Наиболее амбициозно младшее поколение. Респонденты от 18 до 30 лет рассчитывают в среднем на 66,4 тыс. рублей в месяц. Это на 19 тыс. больше, чем у старшей возрастной группы.

«Рост ожиданий по сумме дохода на пенсии может говорить не только о повышении потребностей, но и о смене отношения к пенсионному возрасту. Все больше россиян воспринимают этот период как активную фазу жизни, которую хочется провести в привычном качестве — с возможностью путешествовать, заниматься хобби и не менять образ жизни», — объяснил Руслан Вестеровский, старший вице-президент, руководитель блока Управление благосостоянием Сбербанка.

Исследование проводилось в 37 городах с населением более 500 тыс. человек. В опросе участвовали 11,5 тыс. респондентов.

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